Погода
$ 84.61 - 84.89
€ 94.00 - 95.50

В Бишкеке демонтировали незаконные объекты

201  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке демонтировали самовольно установленные объекты, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на Управление землепользования и строительства.

Сообщается, что убрали рекламную конструкцию на пересечении улиц Абдрахманова и Абдымомунова.

По улице Кулатова возле дома № 18 теперь убрали два контейнера и один павильон.

Муниципальную территорию на пересечении улиц Киевской и Ибраимова больше не занимают и ограничители парковки. По улице Гоголя демонтирована таблица о платной парковке.

На основании выданного уведомления добровольно демонтирован 40-тонный контейнер по проспекту Чынгыза Айтматова.

По улице Раззакова демонтированы 13 ограничителей парковки.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/413371
Теги:
мэрия, Бишкек, демонтаж
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  