В Бишкеке демонтировали незаконные объекты

В Бишкеке демонтировали самовольно установленные объекты, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на Управление землепользования и строительства.

Сообщается, что убрали рекламную конструкцию на пересечении улиц Абдрахманова и Абдымомунова.

По улице Кулатова возле дома № 18 теперь убрали два контейнера и один павильон.

Муниципальную территорию на пересечении улиц Киевской и Ибраимова больше не занимают и ограничители парковки. По улице Гоголя демонтирована таблица о платной парковке.

На основании выданного уведомления добровольно демонтирован 40-тонный контейнер по проспекту Чынгыза Айтматова.

По улице Раззакова демонтированы 13 ограничителей парковки.