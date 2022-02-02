Академии госуправления при президенте присвоено имя Жусупа Абдрахманова

В Бишкеке Академии государственного управления при президенте (АГУПКР) присвоено имя Жусупа Абдрахманова, соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Указ разработан в рамках юбилейных мероприятий в честь 120-летия со дня рождения выдающегося кыргызского государственного и политического деятеля Жусупа Абдрахманова и в знак признания его значимого исторического вклада в развитие и становление кыргызской государственности.

Отмечается, что ученый совет АГУПКР поддержал инициативу, а также выразил честь носить учебному заведению имя выдающегося государственного деятеля.

Согласно Указу, впредь АГУПКР будет именоваться как "Академия государственного управления при Президенте Кыргызской Республики имени Жусупа Абдрахманова".