В айыл окмоту имени Алля Анарова объявлен конкурс по благоустройству

По инициативе акима Араванского района Сейтека Курманбекова среди жителей сельской управы имени Алля Анарова объявлен конкурс по нескольким номинациям: "Сплоченность жителей", "Чистота улицы", "Благоустройство арыков", "Облагораживание деревьев", "Посадка цветов", "Покраска фасада ветхих домов". Об этом сообщается в ролике от имени глава вышеназванной управы Мамыржана Кадирова.

По его данным, за первое место победители получат денежную сумму в размере 50 тысяч сомов и работу от местной власти на 300 тысяч сомов. Занявшие второе место получат 30 тысяч сомов и работу на 200 тысяч сомов. Третье место - 20 тысяч и работу на 100 тысяч.

Итоги конкурса будут подводиться с 15 по 20 марта текущего года. Помимо этого, за лучшую очистку полевых арыков предусматривается денежное вознаграждение в размере 70 тыс. сомов.

Напомним, что ранее мы писали о том, что силами мигрантов в этой местности были построены социальный магазин и остановки.