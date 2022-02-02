Погода
$ 84.55 - 84.89
€ 94.00 - 95.50

В айыл окмоту имени Алля Анарова объявлен конкурс по благоустройству

208  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

По инициативе акима Араванского района Сейтека Курманбекова среди жителей сельской управы имени Алля Анарова объявлен конкурс по нескольким номинациям: "Сплоченность жителей", "Чистота улицы", "Благоустройство арыков", "Облагораживание деревьев", "Посадка цветов", "Покраска фасада ветхих домов". Об этом сообщается в ролике от имени глава вышеназванной управы Мамыржана Кадирова.

По его данным, за первое место победители получат денежную сумму в размере 50 тысяч сомов и работу от местной власти на 300 тысяч сомов. Занявшие второе место получат 30 тысяч сомов и работу на 200 тысяч сомов. Третье место - 20 тысяч и работу на 100 тысяч.

Итоги конкурса будут подводиться с 15 по 20 марта текущего года. Помимо этого, за лучшую очистку полевых арыков предусматривается денежное вознаграждение в размере 70 тыс. сомов.

Напомним, что ранее мы писали о том, что силами мигрантов в этой местности были построены социальный магазин и остановки.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/413377
Теги:
Араванский район, благоустройство, конкурс
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  