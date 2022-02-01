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Алимбаев: Только межправкомиссия может поставить точку в споре

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане сегодня, 1 февраля, полномочный представитель правительства в Баткенской области Абдикарим Алимбаев призвал таджикские власти воздержаться от заявлений по поводу государственной границы. Обращение Алимбаева появилось на его странице в Фейсбуке.

"Вопрос определения линии прохождения государственной границы - это задача межправительственной кыргызско-таджикской комиссии и только она может поставить точку в затянувшемся территориальном споре между Кыргызстаном и Таджикистаном.

Наша задача как руководителей Баткенской и Согдийской областей двух республик не допускать конфликтных ситуаций и их эскалации на границе, а также прилагать усилия для развития экономики приграничных территорий.

Мы еще раз убеждаемся, что споры вокруг определения линии границы невозможно решить военными действиями.

Необходим конструктивный и мирный диалог за столом переговоров, потому что на кону жизни людей, которые живут в приграничных районах, их будущее и будущее их детей – граждан Кыргызстана и Таджикистана.

Я призываю таджикскую сторону воздерживаться от заявлений, нагнетающих обстановку в приграничье, до тех пор, пока кыргызско-таджикская государственная граница не будет оформлена в правовом отношении. Предлагаю все силы направить на сохранение мира и стабильности на границе и укрепление экономических и культурных связей между нашими народами", - написал Абдикарим Алимбаев.


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URL: https://www.vb.kg/413378
Теги:
граница, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан
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