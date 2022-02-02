В Узбекистане задержали крупные партии наркотиков из Кыргызстана

Оперативники Службы государственной безопасности (СГБ) задержали несколько крупных партий наркотиков и сильнодействующих препаратов, завезенных из Таджикистана и Кыргызстана, сообщают СМИ.

В частности, житель Матчинского района Согдийской области Таджикистана был задержан при попытке спрятать 10 кг 701 грамм гашиша, привезенного в Ахангаранский район Ташкентской области, контрабандным путем. Как выяснилось в ходе дознания, таджикские наркоторговцы обещали заплатить за его курьерские услуги 1200 долларов.

В ходе другой спецоперации, проведенной в Каракалпакстане, на посту ДПС "Мискин" в Турткульском районе был остановлен автомобиль "Ласетти", следовавший по маршруту "Бухара-Амударья".

При осмотре у пассажира авто, жителя Амударьинского района, ранее судимого за совершение преступления, связанного с наркоторговлей, было обнаружено и изъято 2 кг 39 грамм опия. Выяснилось, что данное наркотическое средство было ввезено контрабандой из Таджикистана на территорию Бухарской области.

Кроме того, силовики пресекли распространение в столице сильнодействующих лекарственных препаратов, используемых в качестве наркотиков.

В ходе оперативного мероприятия при въезде в Ташкент была остановлена и осмотрена автомашина "Ласетти" под управлением жителя города Корасув Андижанской области.

В салоне автомашины были обнаружены сильнодействующие препараты – 11228 капсул "Регапена" и 595 флаконов "Тропикамида", незаконно ввезенные из Кыргызстана. Оперативное мероприятие было продолжено, в результате чего были также задержаны двое его сообщников.

В другом аналогичном случае, зафиксированном в столице, был задержан житель Андижана при передаче жителю Чиланзарского района 5488 капсул "Регапена" и 1188 флаконов "Тропикамида". Также по месту проживания лица, принимавшего данные препараты, было обнаружено и изъято в процессуальном порядке 224 капсул "Регапена".

В ходе доследственных мероприятий был также задержан житель Андижана, который контрабандой провез эти сильнодействующие препараты из Кыргызстана и переправил в Ташкент.

В результате проведенных оперативных мероприятий всего было изъято 10 кг 701 грамм гашиша, 2 кг 39 грамм опия, а 16940 капсул "Регапена" и 1783 флаконов "Тропикамида".

В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела, ведется следствие.