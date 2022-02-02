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Паспорта Кыргызстана и Казахстана продают членам ИГ за 5 тысяч долларов

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- Алина Мамаева
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Процветающая онлайн-индустрия, специализирующаяся на поддельных паспортах с официальными визами и проездными штампами, предлагает людям, связанным с Исламским государством, возможность покинуть Сирию и отправиться дальше в Великобританию, ЕС, Канаду и США, говорится в расследвании The Guardian.

В расследовании издания говорится о том, как участники конфликта в Сирии получают фальшивые паспорта. Британские журналисты обнаружили целые фирмы в Турции, которые производят поддельные документы.

По их данным, дешевле всего купить паспорт Казахстана или Кыргызстана, это обойдется в 5-6 тысяч долларов, чуть дороже - российский.

Другими популярными и чуть более дорогими вариантами являются украинские и молдавские документы, которые позволяют безвизовые поездки в ЕС. И самые дорогие - паспорта Евросоюза (до 15 тысяч долларов).

По словам английских журналистов, эти фабрики договариваются с владельцами паспортов о покупке у них документов за 2,5 тысячи долларов, те заявляют в свои консульства, будто паспорта потеряли и выплавляют себе новые бумаги. А аферисты меняют фото и ставят на паспорта поддельные (или полученные за взятку) нужные им штампы о взъезде или выезде из Турции.


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URL: https://www.vb.kg/413383
Теги:
Европа, паспорт, США, Турция, ИГИЛ, Кыргызстан
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