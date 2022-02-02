Погода
$ 84.55 - 84.89
€ 94.00 - 95.50

Президент Садыр Жапаров с рабочим визитом посетит Китай

327  0
- Канат Кожоев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Садыр Жапаров с 3 по 6 февраля с рабочим визитом посетит Китайскую Народную Республику (КНР) по приглашению председателя КНР Си Цзиньпиня. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Жээнбек Кулубаев.

Как отметил Жээнбек Кулубаев, в рамках рабочего визита глава государства примет участие в церемонии открытия Зимних Олимпийских игр-2022 в городе Пекине и проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпинем.

На встрече стороны обсудят актуальные вопросы политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

В ходе переговоров будут подведены итоги 30-летнего дипломатического сотрудничества между Кыргызстаном и КНР, которое отмечается в текущем году, и определены перспективы дальнейшего взаимодействия.

"Одним из главных вопросов для обсуждения станет перспектива строительства международной железнодорожной магистрали Китай-Кыргызстан-Узбекистан. В рамках торгово-экономического сотрудничества кыргызская сторона поднимет вопросы по расширению пропускной способности контрольно-пропускных пунктов "Иркештам" и "Торугарт", и возобновлению авиасообщения между странами. Кроме этого, кыргызская делегация готова обсудить вопросы инвестиционного сотрудничества, намереваясь предложить ряд проектов в сферах энергетики, разработки месторождений, сельского хозяйства и образования", - проинформировал Кулубаев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/413387
Теги:
Китай, президент, Си Цзиньпин, Кыргызстан, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  