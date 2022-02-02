Мэр Бишкека поручил разработать план строительства ограждений вокруг школ

Мэр столицы Айбек Джунушалиев провел совещание по вопросу функционирования городской системы образования, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Во время встречи обсудили вопросы качества образования, создания цифровой карты школ с показателями, а также ротации руководителей образовательных организаций и строительство ограждений по периметру школ.

Ранее муниципалитетом инициирован вопрос о внесении изменений в СанПин в части исключения нормы о решетчатом ограждении территории школ. С учетом безопасности учащихся принято решение об отклонении данной инициативы.

Градоначальник поручил разработать план поэтапного строительства ограждений к объектам образования и реставрации существующих ограждений в соответствии с действующими санитарными нормами.