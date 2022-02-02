В РК на 5 лет введен мораторий на повышение зарплат депутатов и министров

Правительство Казахстана приняло постановление о введении моратория на повышение зарплат депутатов парламента, членов правительства и акимов, сообщается на сайте правительства республики.

"В рамках исполнения поручения главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева также принято постановление "О введении моратория на повышение оплаты труда депутатам парламента, членам правительства и акимам всех уровней", - говорится в сообщении.

Кроме того, в целях реализации поручений главы государства на заседании правительства во вторник внесены изменения в постановление "О некоторых вопросах приватизации на 2021-2025 годы".

Документ предусматривает утверждение критериев отбора государственных активов, которые подлежат приватизации. Решения государственной комиссии по вопросам модернизации экономики в части приватизации подлежат публикации на веб-порталах реестра государственного имущества и субъектов квазигосударственного сектора.