Погода
$ 84.55 - 84.89
€ 94.00 - 95.50

В РК на 5 лет введен мораторий на повышение зарплат депутатов и министров

200  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Правительство Казахстана приняло постановление о введении моратория на повышение зарплат депутатов парламента, членов правительства и акимов, сообщается на сайте правительства республики.

"В рамках исполнения поручения главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева также принято постановление "О введении моратория на повышение оплаты труда депутатам парламента, членам правительства и акимам всех уровней", - говорится в сообщении.

Кроме того, в целях реализации поручений главы государства на заседании правительства во вторник внесены изменения в постановление "О некоторых вопросах приватизации на 2021-2025 годы".

Документ предусматривает утверждение критериев отбора государственных активов, которые подлежат приватизации. Решения государственной комиссии по вопросам модернизации экономики в части приватизации подлежат публикации на веб-порталах реестра государственного имущества и субъектов квазигосударственного сектора.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/413390
Теги:
зарплата, Казахстан, мораторий, Депутат, чиновник
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  