СМИ возмущены тем, что бывший прокурор Арпачиев находится на свободе

Ряд кыргызстанских СМИ возмущены и задаются вопросом как экс-начальник следственного управления генеральной прокуратуры КР Кылычбек Арпачиев не до конца отсидел свой тюремный срок.

Напомним, в 2015 года в антикоррупционную службу поступило сообщение от сына депутата ЖК Карганбека Самакова- Кубанычбека Самакова, что Арпачиев требует 200 тысяч долларов за прекращение уголовного дела. В ходе оперативных следствий Арпачиев был задержан при получении взятки в размере 100 тысяч долларов.

В 2016 году он был осужден приговором Первомайского районного суда города Бишкек по статье "Вымогательство взятки должностным лицом в крупном размере" на 14 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии усиленного режима и конфискацией имущества..