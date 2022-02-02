Погода
$ 84.55 - 84.89
€ 94.00 - 95.50

СМИ возмущены тем, что бывший прокурор Арпачиев находится на свободе

129  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Ряд кыргызстанских СМИ возмущены и задаются вопросом как экс-начальник следственного управления генеральной прокуратуры КР Кылычбек Арпачиев не до конца отсидел свой тюремный срок.

Напомним, в 2015 года в антикоррупционную службу поступило сообщение от сына депутата ЖК Карганбека Самакова- Кубанычбека Самакова, что Арпачиев требует 200 тысяч долларов за прекращение уголовного дела. В ходе оперативных следствий Арпачиев был задержан при получении взятки в размере 100 тысяч долларов.

В 2016 году он был осужден приговором Первомайского районного суда города Бишкек по статье "Вымогательство взятки должностным лицом в крупном размере" на 14 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии усиленного режима и конфискацией имущества..


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/413391
Теги:
Карганбек Самаков, прокуратура, суд
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  