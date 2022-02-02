Погода
$ 84.55 - 84.89
€ 94.00 - 95.50

Алмамбет Салиев скрыл в декларации дорогостоящее имущество

245  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Бывший заместитель руководителя аппарата президента Алмамбет Салиев за 2020 год заработал 2 миллиона 215 тысяч 787 сомов. Об этом говорится в его декларации.

В его имуществе указаны:

  1. лошади на сумму 3 миллиона 744 тысяч сомов;
  2. крупный рогатый скот - 2 миллиона 280 тысяч сомов;
  3. мелкий рогатый скот - 1,3 миллиона сомов;
  4. автомобиль Lexus GX 470;
  5. депозитные и сберегательные сертификаты.

Его близкие родственники получили доход в размере 270 тысяч сомов. У них есть 2 участка, а также дом площадью 600 кв.м.

Напомним, в июне 2020 года бывший заместитель руководителя аппарата президента Алмамбет Салиев был задержан по подозрению в незаконном обогащении.

Следствием было установлено, что Салиев, занимая различные должности в системе госорганов страны, в том числе, будучи заместителем руководителя аппарата президента республики, приобрел различное дорогостоящее движимое и недвижимое имущество, оформляя его на своих родственников и приближенных. Стоимость имущества – более 70 миллионов сомов, что значительно превышает официальные доходы Салиева.

В ходе расследования также проводилась проверка имеющихся данных о причастности Салиева к коррупционным действиям и незаконном вмешательстве в работу правоохранительных органов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/413392
Теги:
декларация, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  