Алмамбет Салиев скрыл в декларации дорогостоящее имущество

Бывший заместитель руководителя аппарата президента Алмамбет Салиев за 2020 год заработал 2 миллиона 215 тысяч 787 сомов. Об этом говорится в его декларации.

В его имуществе указаны:

лошади на сумму 3 миллиона 744 тысяч сомов; крупный рогатый скот - 2 миллиона 280 тысяч сомов; мелкий рогатый скот - 1,3 миллиона сомов; автомобиль Lexus GX 470; депозитные и сберегательные сертификаты.

Его близкие родственники получили доход в размере 270 тысяч сомов. У них есть 2 участка, а также дом площадью 600 кв.м.

Напомним, в июне 2020 года бывший заместитель руководителя аппарата президента Алмамбет Салиев был задержан по подозрению в незаконном обогащении.

Следствием было установлено, что Салиев, занимая различные должности в системе госорганов страны, в том числе, будучи заместителем руководителя аппарата президента республики, приобрел различное дорогостоящее движимое и недвижимое имущество, оформляя его на своих родственников и приближенных. Стоимость имущества – более 70 миллионов сомов, что значительно превышает официальные доходы Салиева.

В ходе расследования также проводилась проверка имеющихся данных о причастности Салиева к коррупционным действиям и незаконном вмешательстве в работу правоохранительных органов.