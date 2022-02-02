Получите наушники в подарок при покупке смартфонов Tecno в O!Store

В сети магазинов O!Store стартовала новая акция – при покупке смартфонов Tecno Spark 8P или Tecno POP 5 вы получаете наушники подарок!
Доступно дистанционное оформление рассрочки на сайте ostore.kg. Заполните онлайн-заявку, а затем, дождавшись одобрения банка, заберите покупку в любом ближайшем O!Store.
Работает бесплатная доставка смартфонов по Бишкеку. Дополнительно при покупке телефона вы получаете +20 ГБ скоростного интернета в подарок!
Заказать смартфоны, уточнить наличие нужной модели и другую подробную информацию можно на сайте ostore.kg или спросить по телефону 0705 007 000.
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Акция действует c 1 февраля до 31 марта 2022 года включительно. Количество смартфонов и подарков ограничено. Товар сертифицирован.
Кредит предоставляет ОАО "Дос-Кредобанк", который может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО "Дос-Кредобанк" НБКР № 037.