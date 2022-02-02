Получите наушники в подарок при покупке смартфонов Tecno в O!Store

В сети магазинов O!Store стартовала новая акция – при покупке смартфонов Tecno Spark 8P или Tecno POP 5 вы получаете наушники подарок!

У смартфона Tecno Spark 8P немало достоинств: яркий дизайн, 8-ядерный процессор, а с ним и высочайшая производительность, мощная батарея на 5000 мАч и "заряженная" камера на 50 Мп плюс новая селфи-камера с автофокусом. Стоимость целиком: 15 900 сомов, в рассрочку от 1878 сомов месяц. Tecno POP 5 – модель попроще, но тоже не промах. Смартфон оснащен 8-ядерным процессором, двумя задними камерами 8 Мп и аккумулятором на 5000 мАч. Для селфи и видео есть камера на 5 Мп, сканер отпечатков пальцев на задней панели. А ещё бортовые датчики включают акселерометр, гироскоп и датчик приближения, вдруг кому-то пригодится! Стоимость целиком: 11 500 сомов, в рассрочку от 1356 сомов месяц.

Доступно дистанционное оформление рассрочки на сайте ostore.kg. Заполните онлайн-заявку, а затем, дождавшись одобрения банка, заберите покупку в любом ближайшем O!Store.

Работает бесплатная доставка смартфонов по Бишкеку. Дополнительно при покупке телефона вы получаете +20 ГБ скоростного интернета в подарок!

Заказать смартфоны, уточнить наличие нужной модели и другую подробную информацию можно на сайте ostore.kg или спросить по телефону 0705 007 000.

Добро пожаловать в O!Store.

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Акция действует c 1 февраля до 31 марта 2022 года включительно. Количество смартфонов и подарков ограничено. Товар сертифицирован.

Кредит предоставляет ОАО "Дос-Кредобанк", который может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО "Дос-Кредобанк" НБКР № 037.