ОФ имени Зиты и Гиты Резахановы помог нуждающимся в операции кыргызстанцам, об этом сообщила на своей странице в facebook Зумрият Резаханова.

Ниже приводим текст публикации (орфография и пунктуация автора сохранены).

"Когда мы лежали в больнице люди и туда приезжали за помощью. В день смерти мужа когда я подключила вечером телефон мне позвонил молодой человек (1987) и попросил помочь ему, я ответила, что мне не до этого сейчас, но когда по ватцапу пришло от него смс с просьбой, криком о помощи, где он писал что ему нужен кардиостимулятор и что он каждый день проверяет батарейку и что она разряжается я поняла что должна помочь. На сегодняшний день его госпитализировали в НИИ хирургии и мы оплатили ему 94000 сом, женщине Зейнеп нужен индопротез и мы уже собрали для нее 131 345 тыс. рублей, нужно 216. Ещё один гражданин Кыргызстана улетит в Москву для повторной операции ему всего 4 года и его операция стоит 7000000 и наш ОФ имени Зиты и Гиты Резахановых в рамках сотрудничества с Московским фондом договорились о оплате этой операции.люди не должны страдать из за того что мне больно и плохо. Я должна...", - говорится в публикации.

СПРАВКА

Зита и Гита Резахановы являются первыми в мире успешно разделенными сиамскими близнецами из Кыргызстана. Одна из сестер Зита Резаханова скончалась в 2015 году после тяжёлой болезни.