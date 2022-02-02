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Дикий Арман исчез из СИЗО Алматы

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- Айжан Мамбеталиева
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Адвокаты уверяют, что подозреваемого в организации массовых беспорядков Армана Джумагельдиева, известного по прозвищу Дикий Арман вывезли из СИЗО Алматы. Но куда и зачем, вывезли подозреваемого в организации массовых беспорядков, им не сообщили. Об этом пишет Sputnik Казахстан.

По словам адвоката Талгата Есимова, правозащитники виделись с Джумагельдиевым в СИЗО накануне днем, и он собирался давать показания.

Вместе с нами зашли члены межведомственной следственно-оперативной группы, созданной Генпрокуратурой. Во время допроса Арман Джумагельдиев сообщил, что готов сотрудничать с органами следствия.

Но, по его словам, ночью с 1 на 2 февраля правозащитникам стало известно, что задержанного вывезли из следственного изолятора. Адвокатов об этом никто не известил.

Как пояснил другой адвокат Куат Салиев, по закону защитники должны быть уведомлены о любом передвижении подзащитного.

"Но нас никто не уведомлял. По нашей информации, Арман Джумагельдиев был вывезен, но где он сейчас находится - неизвестно", - отметил Салиев.


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URL: https://www.vb.kg/413408
Теги:
Казахстан, митинг, СИЗО
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