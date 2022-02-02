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В сельскую школу ищут учителей английского и русского языков

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- Назгуль Абдыразакова
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В Уч-Чатскую сельскую школу расположенная в айыльном округе Жошолу Алайского района требуются учителя английского и русского языков. Пост об этом написала пользовательница Facebook Айдана Абакир. Ниже приводим перевод публикации.

"Меня зовут Айдана. Я закончила сельскую школу. В настоящее время я учусь на факультете экономики и информатики в Германии.

В свое время для преодоления языкового барьера мне пришлось дольше заниматься, чем выпускникам, окончившим школу в городе.

Часто думаю, что дети в сельской местности из-за незнания языка лишены возможности обучаться в хорошем университете или учиться за границей. Как мы все знаем, у нас нет возможности для учащихся из сельской местности посещать языковые курсы или курсы подготовки к ОРТ. Сейчас родители понимают важность образования и отправляют своих детей в город. Тем не менее, не у всех есть такая возможность. Кроме того, школа не позволяет ученикам месяцами бросать занятия и ехать в город на языковые курсы. Эффективность онлайн-курсов не такая, как в оффлайн-формате. Мы хотим поговорить с директором нашей школы и пригласить учителей русского и английского языков, которые смогут обучать детей по современным методам. Проживание и питание приглашенного учителя будут бесплатными. Заработная плата 15-20 тысяч сомов в месяц (в зависимости от материального положения родителей). Я думаю, это хорошая возможность для перспективных, молодых (но не необязательно) преподавателей, которые только что закончили университет и ищут работу, им не нужно будет тратить деньги за аренду жилья и питание. Также они познакомятся с замечательными людьми нашего села и получат большой опыт. Наш адрес: село Уч-Чат, айылный округ Жошолу, Алайский район, Ошская область. Желающие могут связаться со мной", - говорится в публикации.


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URL: https://www.vb.kg/413410
Теги:
Алайский район, школа, учителя
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