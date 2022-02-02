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В Узгенском районе задержаны четверо скотокрадов

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- Канат Кожоев
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Пресс-служба УВД Ошской области сообщила о задержании группы скотокрадов в Узгенской области.

Уточняется,что 31 декабря 2021 года в ОВД Узгенского района поступило заявление от гр.Э.А., жителя села Кош-Коргон Узгенского района о том, что с 5 по 6 декабря 2021 года на пастбище неизвестные лица украли около десяти голов крупного рогатого скота, тем самым причинив материальный ущерб на сумму 900 тысяч сомов.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений ОВД Узгенского района по статье 205 (кража) УК КР.

1 февраля 2022 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОВД Узгенского района задержаны 4 граждан по подозрению в скотокрадстве 10 голов крупно рогатого скота на пастбище Узгенского района.

Подозреваемые в преступлении граждане 30-летний Х.Ш., 22-летний С. уулу З., 30-летний М.М. и 28-летний М.С., жители Узгенского района водворены в изолятор временного содержания Узгенского РОВД, продолжается расследование по возмещению материального ущерба 10 (десяти) голов скота и установлению подозреваемых к причастности другим преступлениям.


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URL: https://www.vb.kg/413415
Теги:
Ошская область, скотокрадство, Кыргызстан, УВД
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