Депутаты рассматривают доклад главы ГКНБ по границе в закрытом режиме

Нардепы рассматривают доклад главы ГКНБ по вопросу кыргызско-таджикской границы. Отчет Камчыбека Ташиева депутаты Жогорку Кенеша решили заслушать в закрытом режиме.

На заседание парламента прибыли глава Погранслужбы ГКНБ Уларбек Шаршеев, министр обороны Бактыбек Бекболотов, министр внутренних дел Улан Ниязбеков.

Заслушать доклад Камчыбека Ташиева именно в закрытом режиме предложил ранее один из депутатов - Марлен Маматалиев. Он пояснил, что некоторые моменты раскрывать общественности нельзя.

После конфликта на кыргызского-таджикской границе, случившегося 27 января, пограничники Кыргызстана перешли на усиленный вариант несения службы. Позже стороны договорились о прекращении огня и отводе дополнительных сил и средств, открытии движения по автодороге Баткен - Исфана, а также совместном патрулировании приграничных районов с целью недопущения подобных конфликтов в будущем.

Напомним, что глава ГКНБ Камчыбек Ташиев побывал в Баткенской области. 29 января на контрольно-пропускном пункте "Кызыл-Бел-Автодорожный" состоялась двухсторонняя рабочая встреча глав спецслужб Кыргызстана и Таджикистана.

Ташиев обсудил сложившуяся ситуацию с Саймумином Ятимовым. По итогам прошедшей встречи было принято решение о возобновлении работы правительственных комиссий Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации госграниц.