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Вице-мэр Виктория Мозгачева проинспектировала драмтеатр Умуралиева

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- Алина Мамаева
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Вице-мэр столицы по социальным вопросам Виктория Мозгачёва проинспектировала единственный городской драматический театр имени Умуралиева, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Директор театра рассказал о работе культурного учреждения и планах на этот год.

Вице-мэр отметила, что учреждениям культуры столицы со стороны муниципалитета будет уделено особое внимание.

Бишкекский городской театр создан в 1991 году Народным артистом КР Арсеном Умуралиевым и театральным критиком Цыцыгмой Умуралиевой как альтернатива академическим формам государственных театров.


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URL: https://www.vb.kg/413418
Теги:
мэрия, Бишкек
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