Вице-мэр Виктория Мозгачева проинспектировала драмтеатр Умуралиева

Вице-мэр столицы по социальным вопросам Виктория Мозгачёва проинспектировала единственный городской драматический театр имени Умуралиева, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Директор театра рассказал о работе культурного учреждения и планах на этот год.

Вице-мэр отметила, что учреждениям культуры столицы со стороны муниципалитета будет уделено особое внимание.

Бишкекский городской театр создан в 1991 году Народным артистом КР Арсеном Умуралиевым и театральным критиком Цыцыгмой Умуралиевой как альтернатива академическим формам государственных театров.