Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров посетил месторождение Талды-Булак Левобережный в Кеминском районе Чуйской области, сообщает пресс-служба правительства.

В ходе поездки председатель кабмина ознакомился с центром управления (диспетчерской) добычного комплекса, а также технологией добычи руды.

Далее Акылбек Жапаров посетил золотоизвлекательную фабрику и ознакомился с состоянием хвостохранилищ, где складируются отходы производства. Он отметил необходимость чёткого соблюдения экологической и промышленной безопасности, а также охраны труда на предприятии.

В завершение Жапаров провел рабочее совещание с коллективом и руководством компании-разработчика месторождения, где были обсуждены перспективы развития и проблемы ОсОО "Алтынкен".

Было отмечено, что местным органам власти Чуйской области поступают жалобы по набору сотрудников в ОсОО "Алтынкен" со стороны посреднических кадровых организаций, которые завышают стоимость своих услуг.

Председатель кабмина отметил, что подобные действия недопустимы.

"Набор сотрудников должен происходить чисто и прозрачно при участии представителей органов местного самоуправления", - подчеркнул Акылбек Жапаров.

Напомним, что обладателем лицензии по разработке месторождения Талды-Булак Левобережный является китайская компания "Алтынкен", владельцем 60 процентов доли компании является китайская сторона, 40 процентов принадлежит ОАО "Кыргызалтын".

По оценкам запасы золота на данном месторождении составляют 78 тонн. Вместе с золотом здесь извлекаются серебро и медь. Количество рабочих мест составляет 987 человек, 917 из которых – это граждане КР.