Погода
$ 84.55 - 84.89
€ 94.00 - 95.50

Акылбек Жапаров посетил месторождение Талды-Булак Левобережный

172  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров посетил месторождение Талды-Булак Левобережный в Кеминском районе Чуйской области, сообщает пресс-служба правительства.

В ходе поездки председатель кабмина ознакомился с центром управления (диспетчерской) добычного комплекса, а также технологией добычи руды.

Далее Акылбек Жапаров посетил золотоизвлекательную фабрику и ознакомился с состоянием хвостохранилищ, где складируются отходы производства. Он отметил необходимость чёткого соблюдения экологической и промышленной безопасности, а также охраны труда на предприятии.

В завершение Жапаров провел рабочее совещание с коллективом и руководством компании-разработчика месторождения, где были обсуждены перспективы развития и проблемы ОсОО "Алтынкен".

Было отмечено, что местным органам власти Чуйской области поступают жалобы по набору сотрудников в ОсОО "Алтынкен" со стороны посреднических кадровых организаций, которые завышают стоимость своих услуг.

Председатель кабмина отметил, что подобные действия недопустимы.

"Набор сотрудников должен происходить чисто и прозрачно при участии представителей органов местного самоуправления", - подчеркнул Акылбек Жапаров.

Напомним, что обладателем лицензии по разработке месторождения Талды-Булак Левобережный является китайская компания "Алтынкен", владельцем 60 процентов доли компании является китайская сторона, 40 процентов принадлежит ОАО "Кыргызалтын".

По оценкам запасы золота на данном месторождении составляют 78 тонн. Вместе с золотом здесь извлекаются серебро и медь. Количество рабочих мест составляет 987 человек, 917 из которых – это граждане КР.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/413421
Теги:
Акылбек Жапаров, Талды-Булак Левобережный, кабмин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  