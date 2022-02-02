Забор вокруг КНУ демонтирован

Специалисты управления землепользования и строительства мэрии города Бишкек совместно с муниципальным предприятием "Тазалык" продолжают демонтаж ограждений возле административных зданий в столице.

В этот раз убраны ограждения Кыргызского Национального университета имени Ж.Баласагына по улицам Фрунзе, Турусбекова и проспекту Манаса.

Работы проводятся на основании обращения государственного учреждения "Бишкекглаврхитектура". Также в целях реализации единой стратегической политики в области градостроительно-архитектурной деятельности и улучшения эстетичного облика столицы.

Мэрия города Бишкек просит администрации государственных органов и учреждений демонтировать ограждения в добровольном порядке.