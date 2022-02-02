В Бишкеке продолжают строить канализационный коллектор

В рамках II фазы проекта "Реабилитация водоснабжения и канализации города Бишкек" продолжается строительство канализационной системы, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

На начало 2022 года проложено 1100 метров канализационной трубы. Строительство ведется по улице Ленской параллельно на двух участках: от городских очистных сооружений до БЧК и от БЧК до улицы Фучика.

К канализационным сетям можно будет подключить социальные объекты, частные и многоквартирные дома юго-западной части города.

Общая протяженность канализационной системы по проекту составит 11 км. Строительство ведется за счет кредитных и грантовых средств международных организаций.