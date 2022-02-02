Иностранцев в России будут проверять на нежелательность по новым правилам

МВД России вынесло на общественное обсуждение проект нового приказа ведомства, по которому будут приниматься решения о нежелательности пребывания в России иностранцев. Об этом пишут Ведомости.

По закону, нежелательным в России может быть признан любой иностранец, который "создает реальную угрозу обороноспособности или безопасности государства, общественному порядку либо здоровью населения", несет угрозу конституционному строю, нравственности, правам и законным интересам других лиц. Обратиться в центральный аппарат ведомства для проверки, признания нежелательным и последующего выдворения из страны могут подразделения МВД.

Сейчас срок рассмотрения материалов для принятия решения о нежелательности пребывания не должен превышать одного месяца со дня их регистрации в центральном аппарате ведомства.

"Обновленный порядок признания лиц нежелательными не предусматривает ограничений по срокам принятия такого решения. Отсутствие ограничений по срокам дает возможность МВД опубликовать результаты проверки, когда это будет удобно самому ведомству", - подчеркивает управляющий партнер юридического бюро "Замоскворечье" Дмитрий Шевченко.

По словам, первого заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина, почему в МВД предложили изменить срок проверки на нежелательность, объяснить трудно. Скорее всего, они хотят иметь большую свободу, то есть облегчают себе задачу.

При принятии решения о нежелательности иностранца теперь МВД предлагает, согласно опубликованному проекту приказа, предварительно проверять, есть ли у иностранца в России семья. Но в то же время никак не оговаривается, будет ли это препятствовать или, напротив, помогать принятию решения о нежелательности.