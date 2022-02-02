СИН передали оборудование для оценки рисков и классификации осужденных

В Службе исполнения наказаний состоялась передача компьютерной техники и методического пособия по работе с осужденными за участие в вооруженных конфликтах и боевых действиях на территории иностранных государств, предоставленного Управлением ООН по наркотикам и преступности в Кыргызстане.

Переданное оборудование включает справочники по классификации заключенных, пособие по работе с особо опасными заключенными и пособие по обеспечению динамической безопасности и сбору оперативной информации в пенитенциарных учреждениях.

С целью внедрения индивидуальных планов реабилитации для осужденных, включая осужденных за экстремистскую деятельность, пилотирование системы будет осуществлено в пяти учреждениях СИН: №№ 2,3,27,32 и 47.

Данная система предназначена для внедрения электронной системы оценки рисков и классификации осужденных, которая направлена на создание новых инструментов по управлению рисками, связанных с содержанием осужденных в исправительных учреждениях для определения степени рисков, которым они могут подвергать себя и/или других, а также рисков, которые могут помешать реализации программ реабилитации.

Внедрение системы оценки рисков и классификации осужденных позволит оценить степень риска экстремизма и терроризма как для отдельно осужденного, так и для учреждения в целом, разрабатывать индивидуальные планы реабилитации осужденного по снижению выявленных рисков, проводить мониторинг изменений осужденного, и вносить корректировку в разработанные реабилитационные программы по его реабилитации.

Система оценки рисков и классификации осужденных разработана в рамках двух проектов, реализуемых УНП ООН: профилактика радикализации насилия в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы Кыргызстана при финансовой поддержке Фонда миростроительства ООН; программы по работе с осужденными за участие в вооруженных конфликтах и боевых действиях на территории иностранных государств при финансировании бюро по противодействию терроризму Государственного департамента США.

Создание системы оценки рисков для осужденных являются новым явлением для пенитенциарной системы, не только для Кыргызстана, но и в мировой практике.