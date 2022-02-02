Российский профессор провел мастер-класс в Национальном госпитале

Вчера, 1 февраля текущего года на базе отделения хирургической гастроэнтерологии и эндокринологии Национального госпиталя при Министерстве здравоохранения КР состоялся мастер-класс, в ходе которого врачи Национального госпиталя под руководством доктора медицинских наук, профессора из Нижегородской области Владимира Загайнова провели две сложнейшие операции. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

Пациенту с диагнозом "Альвеококкоз правой доли печени с прорастанием в магистральные сосуды" на первом этапом произвели наружное дренирование желчных путей. После ликвидации механической желтухи, подготовили на второй этап операции. Благодаря профессору Владимиру Загайнову была выполнена сложная операция по удалению 70 процентов печени с резекцией воротной вены.

Второй пациентке с диагнозом "Заболевание головки поджелудочной железы", которую в одной из клиник города Бишкек посчитали случай неоперабельным, выполнили Гастро-панкреатодуоденальную резекцию. Операции прошли успешно, пациенты проходят раннюю послеоперационную реабилитацию.

Со слов заведующего кафедрой госпитальной хирургии Кыргызско Российского Славянского Университета д.м.н. профессора Бахадыра Бебезова, эти операции относятся к сложным и так называемым "штучным" у нас. Опыт у профессора Владимира Загайнова один из самых больших, где-то 1,5 тысячи на печени и около 600 на поджелудочной железе.

"Наш мастер класс был направлен на открытие новых вариантов операции при альвеококкозе печени и онкологическом заболевании поджелудочной железы. На мастер-классе присутствовали много хирургов из различных лечебных учреждений отдаленных районов Кыргызстана. Уровень местных хирургов очень высокий. Я уверен, что эти направления будут и дальше развиваться, что позволит оказать помощь большему количеству больных",- отметил профессор Владимир Загайнов.