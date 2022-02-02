Телеканал "Кинотеатр" уволил сотрудника за сцены в фильме "Баунти"

Телеканал "Кинотеатр" уволил сотрудника, отвечавшего за подготовку к эфиру, и объявил выговор одному из руководителей из-за показа откровенных сцен в фильме "Баунти".

Агентство информации и массовых коммуникаций озвучило итоги изучения факта показа откровенных сцен в фильме "Баунти" на государственном телеканале "Кинотеатр" вечером 31 января.

В результате проверки телеканала расторг трудовой договор с сотрудником А. А., который отвечал за группу подготовки к эфиру. Кроме того, один из руководителей канала - Н. Б. - получил выговор, говорится в сообщении агентства.

"Художественный совет канала при участии экспертов подробно и в критическом ключе обсудил уровень телепрограмм. Определены организационные, творческие и технические меры по предотвращению подобных случаев в будущем", - отмечается в сообщении.

"Баунти" - фильм режиссёра Роджера Дональдсона 1984 года в жанре морских приключений. Сюжет основан на реальных событиях и романе Ричарда Хьюга "Капитан Блай и мистер Кристиан". В главных ролях снялись Мел Гибсон, Энтони Хопкинс и Эдвард Фокс.

Источник: gazeta.uz