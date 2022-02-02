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Суд Норвегии отклонил ходатайство условно-досрочного освобождении Брейвика

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- Айжан Мамбеталиева
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Норвежский суд постановил, что крайне правый экстремист Андерс Беринг Брейвик, который убил 77 человек в 2011 году, должен оставаться в тюрьме, заявив, что сохраняется "явный риск" того, что он может вернуться к поведению, которое привело к массовому расстрелу, пишет издание Verdens Gang.

В прошлом месяце Брейвик подал прошение о слушании по условно-досрочному освобождению в окружном суде Телемарка.

Но суд принял решение, что он остается потенциальной угрозой для людей.

В постановлении суда говорится, что поскольку его психическое состояние не изменилось, существует очевидный риск того, что он вернется к поведению, которое привело к террористическим актам 22 июля 2011 года.

В постановлении также говорится, что он "использовал крайнее насилие как инструмент для достижения своих собственных политических целей", и суд не сомневается в том, что Брейвик все еще сегодня имеет возможность совершать новые серьезные преступления, которые могут подвергать опасности других".

Психиатр, который наблюдал Брейвика с 2012 года, заявил, что ему нельзя доверять, тогда как сотрудник тюрьмы заявил на слушаниях, что "существует непосредственная опасность" того, что в случае освобождения Брейвик снова совершит серьезные преступления.

Адвокат Брейвика Ойстейн Сторрвик заявил, что его клиент должен быть освобожден, чтобы доказать, что он исправился и больше не угрожает обществу, а это невозможно доказать, пока он находится в полной изоляции.

Постановление суда может быть обжаловано. Норвежская телекомпания TV2 процитировала слова юриста Сторрвика, который заявил, что он подаст апелляцию на это решение.


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URL: https://www.vb.kg/413437
Теги:
Норвегия, суд, в мире
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