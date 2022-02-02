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Лишний вес назвали причиной снижения интеллекта

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- Дарья Таирова
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Канадские и европейские медики выяснили, что лишний вес существенным образом ухудшает работу памяти и ума человека вне зависимости от того, как ожирение влияет на уровень сахара в крови и работу кровеносных сосудов мозга. Сообщает ТАСС со ссылкой на журнал JAMA Open Network.

"Наши наблюдения показали, что лишний вес сам по себе ассоциируется со снижением остроты ума и памяти без учета того, как он влияет на работу сосудов мозга и его метаболизм. В частности, самые тучные добровольцы справлялись с тестами на сообразительность так, как будто они были старше своих худых сверстников примерно на три года", - пишут исследователи.

Группа медиков под руководством Сони Ананд, профессора университета Максмастера в Гамильтоне (Канада), открыла первые свидетельства того, что ожирение само по себе ухудшает память и остроту ума человека. Канадские ученые и их коллеги из Европы пришли к такому выводу в ходе наблюдений за поведением свыше девяти тысяч жителей Канады, участвующих в двух разных долгосрочных мониторинговых проектах.

Как показал проведенный анализ, избыточный вес сам по себе негативно влиял на работу памяти и ума жителей Канады безотносительно того, страдали ли они от гипертонии, диабета и прочих хронических болезней, связанных с ожирением. В среднем, повышение доли жира в организме на 9% снижало результаты добровольцев в тесте на остроту ума примерно таким же образом, если бы они дополнительно постарели на один год.

Профессор Ананд и ее коллеги, говорят о том, что массовая борьба с ожирением не только снизит частоту развития диабета и гипертонии, но и потенциально защитит большое число людей от раннего угасания их интеллектуальных способностей. Это особенно важно в текущей демографической обстановке, подытожили ученые.


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URL: https://www.vb.kg/413438
Теги:
здоровье
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