Генпрокурор РТ возбудил уголовные дела против пограничников и жителей КР

Генеральный прокурор Таджикистана Юсуф Рахмон заявил, что возбудил уголовные дела в отношении кыргызских пограничников по факту столкновений на таджикско-киргизской границе в ночь с 27 на 28 января.

Генпрокурор Таджикистана сегодня, 2 февраля, на пресс-конференции сообщил журналистам, что он возбудил уголовное дело в связи с недавними пограничными инцидентами.

"Пограничникам и некоторым гражданам Кыргызстана предъявлены обвинения в совершении определенных преступлений, ведется расследование", - сказал Юсуф Рахмон.

Однако он не сообщил, сколько дел было возбуждено против кыргызстанцев, и по каким статьям.

"В связи с приграничным конфликтом с Кыргызстаном в апреле прошлого года также было возбуждено дело, некоторые личности были установлены и задержаны, а другие находятся в розыске. Если они будут задержаны, то обязательно привлечем их к ответственности", - добавил генпрокурор РТ.

Кыргызская сторона ещё 28 января сообщила, что возбудила уголовное дело в отношении таджикских граждан по статье "преступление против мира" Уголовного кодекса КР.

1,5 млн сомони и 52 разрушенных дома

В Таджикистане тем временем подсчитан предварительный ущерб от последнего конфликта с Кыргызстаном.

По предварительным данным, ущерб от кровопролитного конфликта на таджикско-кыргызской границе составил более чем в 1,5 млн сомони (более $133 тыс.). Частично или полностью разрушены 52 дома жителей джамоатов Чоркух и Сурх, сообщили "Азия-Плюс" в мэрии Исфары.

В мэрии отметили, что это предварительный ущерб, который подсчитали соответственные структуры города, однако окончательную сумму ущерба уточнит специально организованная областная комиссия.

По предварительным оценкам, комиссия подсчитала ущерб следующим образом:

Общая сумма ущерба 27 домам - 1 млн 243 тысячи 960 сомони; ряду социальных учреждений - 9700 сомони; другим строениям жителей - 148 тысяч 600 сомони и сфере энергетики - 107 тысяч 200 сомони.

Глава джамоата Чоркух Шукурхон Насриев сообщил "Азия-Плюс", что только в селах Сомониён и Ходжа Аъло частично или полностью разрушены 45 домов, повреждено одно медицинское учреждение.

По его словам, дома местных жителей были подожжены и разрушены в основном в результате обстрелов со стороны кыргызских сил.

"Два дома, один с тремя комнатами, крыльцом и кухней, второй с четырьмя комнатами, балконом и кухней, подожжены и полностью уничтожены. Внутри этих домов полностью сгорели мебель и другие ценные вещи жителей. Остальные дома и медпункт в селе

Помимо домов жителей, в ходе столкновений были разрушены пять общественных зданий, в том числе столовые и медицинские учреждения.

Один из полностью сгоревших домов принадлежит Фарходу Бобоеву. Уже второй раз дом этого жителя села Сомониён полностью разрушается.

Во время конфликта в конце апреля прошлого года его дом был подожжен кыргызами, а в июле того же года с помощью властей полностью восстановлен.

Глава джамоата Чоркух говорит, что "возможно, будет принято решение по вопросу восстановления разрушенных в селениях домов".

Власти сообщают, что для установления причин недавних столкновений военная прокуратура начала расследование.

Тем временем, в Кыргызстане материальный ущерб от вооруженного конфликта на границе оценили в 3 млн сомов (более $58 тыс.).

В ходе конфликта сгорели два сарая, пострадали несколько домов и две машины жителей кыргызских сел. Также зарегистрированы факты пропажи скота.

В результате столкновения, 27 января с обоих сторон были ранены более 30 человек, двое граждан Таджикистана погибли, один из них был водителем скорой помощи.

Источник: ASIA-Plus