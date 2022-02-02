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Женишу Молдокматову и Курсану Асанову изменили меру пресечения

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Бишкекский городской суд рассмотрел сегодня меру пресечения Женишу Молдокматову, Курсану Асанову и Фариду Ниязову в связи с октябрьскими событиями. В итоге Молдокматову и Асанову она была изменена на домашний арест, но так как бывший замглавы МВД проходит обвиняемым по другим делам, то он остался под стражей. Также остался в СИЗО и Фарид Ниязов.

Напомним, Жениш Молдокматов, который баллотировался от партии "Замандаш" на выборах 2020 года, а позже сформировал партию "Туран", был арестован 8 мая прошлого года.

За протестами по поводу результатов парламентских выборов в октябре 2020 года последовали беспорядки и смена правительства. В ходе беспорядков из мест лишения свободы были освобождены бывший президент Алмазбек Атамбаев и его сторонники, которые приняли участие в митинге в Бишкеке 9 октября, закончившегося потасовкой, пострадали семь человек.

Всего было привлечено к ответственности семь человек. Среди них были Алмазбек Атамбаев, его советник Фарид Ниязов, бывшие телохранители Канат Сагымбаев, лидер социал-демократов Темирлан Султанбеков и бывший заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов.

Сыновья Атамбаева Сеид и Кадыр Атамбаевы также были задержаны и отпущены после дачи показаний в качестве свидетелей. Позже городской суд поместил Султанбекова и Сагымбаева под домашний арест.


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URL: https://www.vb.kg/413442
Теги:
суд, Жениш Молдокматов
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