В Национальном госпитале откроется новое отделение

Главный врач Национального госпиталя Токтобай Маанаев поделился своими планами по улучшению доступа населения к качественным медицинским услугам.

По его словам Национальный госпиталь является многопрофильным лечебно-профилактическим учреждением по оказанию высокоспециализированной стационарной и поликлинической медицинской помощи населению. Национальный госпиталь, оснащенный необходимым лечебно-диагностическим оборудованием, располагает возможностями для оказания медицинской помощи всем нуждающимся в соответствии с профилем отделений.

"Главной нашей задачей является повышение доступности медицинской помощи населению. Для этого при поддержке наших партнеров по развитию улучшили нашу материально-техническую базу. Завершены текущие ремонтные работы в отделениях Национального госпиталя: отделение трансфузиологии, челюстно-лицевой хирургии, урологии, сосудистой хирургии, проктологии, терапевтического корпуса, а также пищеблока. Отделение нейрохирургии получили эндоскопическое оборудование, позволяющее проводить операции без трепанации черепа. Раньше пациенты вынуждены были ездить на подобные операции за границу, отдавая крупные суммы. Мы ожидаем поступление еще одного нейрохирургического оборудования", - сказал Токтобай Маанаев.

Также он отметил, что в самые ближайшие дни будет открыто отделение травматологии на 30 коек, приказ готовится.

"Раньше в Национальном госпитале было 6 травматологических отделений, но потом они были все закрыты. Сейчас мы хотим возобновить прием пациентов травматологического профиля. Высококлассные кадры у нас имеются в достаточном количестве. Хочу также отметить, что при дорожно-транспортных происшествиях люди получают политравмы, не только переломы и часто требуются консультации сосудистых хирургов, нейрохирургов, офтальмологов и других специалистов. Скоординированная и оперативная помощь поможет спасти жизни многих наших пациентов. И для проведения диагностики мы скоро получим компьютерный томограф и ангиограф", - сказал главврач.