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Организован первый контейнерный железнодорожный поезд из Китая в Ташкент

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Узбекистан и Россия организовали первый совместный контейнерный железнодорожный поезд из Китая в Ташкент, сообщают СМИ со ссылкой на данные Минтранса.

"Логистические проблемы, возникшие во всем мире в связи с пандемией COVID-19, обусловили необходимость организации новых маршрутов грузоперевозок. В этом направлении "Узтемирйулконтейнер" и "РЖД Бизнес Актив" провели практическую работу по новым направлениям контейнерных перевозок грузов из Китая", – отметили в министерстве.

В результате был разработан новый маршрут. Первый контейнерный блок-поезд, запущенный из китайского порта Циндао, сначала отправился на железнодорожную станцию "Мыс Чуркин" во Владивостоке, а затем 30 января – из России до станции "Чукурсай".

Блок-поезд имеет в своем составе 70 сорокофутовых контейнеров с народнохозяйственными товарами, время прибытия которых от станции "Мыч Чуркин" до Чукурсая составляет 11-12 дней.

Ранее мы сообщали, что "РЖД Логистика" и узбекская логистическая компания UTI Transit создали совместное предприятие – RZDL Transservice Group. Главная его цель – нарастить железнодорожные грузопотоки между Россией, Китаем и странами Центральной Азии.


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URL: https://www.vb.kg/413444
Теги:
железная дорога, Китай, Россия, Узбекистан
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