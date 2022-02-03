Организован первый контейнерный железнодорожный поезд из Китая в Ташкент

Узбекистан и Россия организовали первый совместный контейнерный железнодорожный поезд из Китая в Ташкент, сообщают СМИ со ссылкой на данные Минтранса.

"Логистические проблемы, возникшие во всем мире в связи с пандемией COVID-19, обусловили необходимость организации новых маршрутов грузоперевозок. В этом направлении "Узтемирйулконтейнер" и "РЖД Бизнес Актив" провели практическую работу по новым направлениям контейнерных перевозок грузов из Китая", – отметили в министерстве.

В результате был разработан новый маршрут. Первый контейнерный блок-поезд, запущенный из китайского порта Циндао, сначала отправился на железнодорожную станцию "Мыс Чуркин" во Владивостоке, а затем 30 января – из России до станции "Чукурсай".

Блок-поезд имеет в своем составе 70 сорокофутовых контейнеров с народнохозяйственными товарами, время прибытия которых от станции "Мыч Чуркин" до Чукурсая составляет 11-12 дней.

Ранее мы сообщали, что "РЖД Логистика" и узбекская логистическая компания UTI Transit создали совместное предприятие – RZDL Transservice Group. Главная его цель – нарастить железнодорожные грузопотоки между Россией, Китаем и странами Центральной Азии.