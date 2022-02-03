В Кыргызстане 2022 год объявлен Годом защиты горных экосистем

Президент Садыр Жапаров подписал указ "Об объявлении 2022 года Годом защиты горных экосистем и климатической устойчивости". Об этом сообщает служба информационной политики администрации президента.

Указ подписан в целях повышения климатической устойчивости, сохранения природного наследия и проведения Международного года устойчивого горного развития.

По инициативе КР 16 декабря 2021 года участники 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН единогласно приняли резолюцию об объявлении 2022 года Международным годом устойчивого горного развития.

В настоящее время прорабатываются вопросы продвижения ряда других инициатив Кыргызской Республики, озвученных главой государства в своих посланиях на Генеральной Ассамблее ООН в городе Нью-Йорке и саммите лидеров по климату в городе Глазго.

Кыргызская Республика в 2019 году ратифицировала Парижское соглашение в рамках реализации Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Обязательства Кыргызской Республики в 2021 году были представлены в виде "Определяемого на национальном уровне вклада" (ОНУВ), являющегося планом по борьбе с последствиями изменения климата и вкладом страны в глобальные усилия по сокращению эмиссии парниковых газов.

Согласно обновленному ОНУВ, Кыргызская Республика приняла на себя обязательство сократить выбросы парниковых газов, в частности, к 2030 году страна обязуется сократить выбросы на 15,97 процента от уровня выбросов по сценарию "Бизнес как обычно" и на 43,62% при международной поддержке.

Кроме того, одним из приоритетных направлений Плана мероприятий кабмина по реализации Национальной программы развития Кыргызской Республики до 2026 года, утвержденного постановлением кабинета министров от 25 декабря 2021 года № 352, являются меры по климатической устойчивости и экономическому развитию в соответствии с Целями устойчивого развития ООН, что является подтверждением приверженности Кыргызской Республики глобальным целям в сфере экологии и&nbs p;климата, а также продолжением активной работы в рамках международной климатической повестки.

Согласно указу президента, кабинету министров поручено до 1 марта 2022 года разработать и утвердить Дорожную карту по проведению Года защиты горных экосистем и климатической устойчивости.

В рамках разработки Дорожной карты рассматриваются вопросы реализации экологических и климатических мер и проектов в сельском хозяйстве, энергетике, промышленности, а также проектов по развитию лесного хозяйства, экотуризма, реагированию на чрезвычайные ситуации, проведению мероприятий на международном уровне, научно-практических конференций и т. д.