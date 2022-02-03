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Наталья Поклонская назначена замруководителя Россотрудничества

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- Светлана Лаптева
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Президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Наталью Поклонскую от обязанностей посла России в республике Кабо-Верде и другим указом назначил ее заместителем руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).

Тексты указов опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее МИД России сообщил, что отъезд Поклонской послом РФ на Кабо-Верде не состоится из-за того, что у нее "изменились личные обстоятельства".

Президент РФ назначил Поклонскую послом России в Кабо-Верде 13 октября 2021 года. До этого Поклонская прошла обучение в Дипломатической академии МИД России.

Поклонская несколько лет была прокурором Крыма и одним из главных действующих лиц Крымской весны - переходного периода перед присоединением полуострова к России. В 2016 году она стала депутатом Госдумы по списку "Единой России". Сначала она планировала баллотироваться в новый созыв, но потом отказалась.

Самые разные мнения высказываются по поводу нового назначения Натальи Поклонской. Кто-то говорит о том, что это прибавит политического веса Россотрудничеству и что это хороший вариант развитии карьеры в этой ситуации."

Добавим, что для российских соотечественников, проживающих в разных странах мира, - назначение Натальи Поклонской во многом сулит надежду на быстрое понимание и оперативное решение житейских проблем, ведь она в свое время также пребывала в роли российской соотечественницы и знает о проблемах по своему опыту.

Источник: Интерфакс


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URL: https://www.vb.kg/413451
Теги:
назначение, Россия
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