В Кыргызстане на 3 февраля зарегистрировано 243 новых случая COVID-19

В Кыргызстане на 3 февраля зарегистрировали 243 новых случая с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщает Минздрав.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 124,

в г. Ош – 5,

в Чуйской области – 56,

в Ошской области – 5,

в Таласской области – 4,

в Нарынской области – 8,

в Иссык-Кульской области – 27,

в Джалал-Абадской области – 4,

в Баткенской области – 10.

За весь период зарегистрировали – 198 962 случая.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 617 человек.

За весь период выздоровели – 189 392 человека.

Скончались – 4 человека (не были вакцинированы). Всего за весь период скончались – 2893 человека.

На стационарном лечении в настоящий момент всего по республике находятся 961 человек. На амбулаторном лечении – 4181 человек.