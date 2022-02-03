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Член ОПГ задержан за грабеж, совершенный на одном из рынков Бишкека

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- Анастасия Карелина
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Житель Таласской области, состоящий на оперативном учете МВД как член ОПГ, задержан за грабеж, совершенный на одном из столичных рынков. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В августе 2021 года жертвой грабежа стал 28-летний житель Бишкека. Днем на одном из рынков столицы к нему подошел незнакомый мужчина. Угрожая физической расправой, незнакомец отобрал у него 6 тысяч сомов, личные вещи и документы.

Потерпевший обратился с заявлением в органы внутренних дел. Данный факт был зарегистрирован в территориальном УВД. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники 3-го управления ГУУР МВД в одном из сел в Аламудунском районе задержали подозреваемого. Им оказался житель Таласской области – гражданин М.М. 1996 года рождения, состоящий на оперативном учете МВД как член ОПГ. Задержанный водворен в ИВС ГУВД Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/413453
Теги:
грабеж, ОПГ, рынок, Бишкек, ГУВД, МВД
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