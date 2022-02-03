Член ОПГ задержан за грабеж, совершенный на одном из рынков Бишкека

Житель Таласской области, состоящий на оперативном учете МВД как член ОПГ, задержан за грабеж, совершенный на одном из столичных рынков. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В августе 2021 года жертвой грабежа стал 28-летний житель Бишкека. Днем на одном из рынков столицы к нему подошел незнакомый мужчина. Угрожая физической расправой, незнакомец отобрал у него 6 тысяч сомов, личные вещи и документы.

Потерпевший обратился с заявлением в органы внутренних дел. Данный факт был зарегистрирован в территориальном УВД. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники 3-го управления ГУУР МВД в одном из сел в Аламудунском районе задержали подозреваемого. Им оказался житель Таласской области – гражданин М.М. 1996 года рождения, состоящий на оперативном учете МВД как член ОПГ. Задержанный водворен в ИВС ГУВД Бишкека.