Депутаты ЖК намерены выехать в Баткенскую область

В Кыргызстане пятого февраля депутаты Жогорку Кенеша проведут совместное выездное заседание парламентских фракций "Ынтымак" и "Ишеним" в Баткенской области. Об этом сообщается на сайте ЖК.

В повестку совместного выездного заседания включено пять вопросов:

1. Об исполнении Закона "О статусе Баткенской области КР".

2. О ходе восстановительных работ по устранению последствий военного конфликта произошедшего в апреле 2021 года на границе с Таджикистаном и недопущению дальнейших эскалаций.

3. О ситуации на приграничных территориях с Таджикистаном.

4. Об информации относительно некоторых автодорог Ноокатского района Ошской области подлежащих капитальному ремонту.

5. О частоте рейсов прямого авиасообщения по маршруту Бишкек-Исфана-Бишкек.

В качестве докладчика по большинству вопросов выступит полномочный представитель президента в Баткенской области – Абдикарим Алимбаев.

Также приглашены представители министерств: финансов, экономики и коммерции, чрезвычайных ситуаций, труда, социального развития и миграции, транспорта и коммуникаций, обороны и госагентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.