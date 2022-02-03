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Депутаты ЖК намерены выехать в Баткенскую область

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане пятого февраля депутаты Жогорку Кенеша проведут совместное выездное заседание парламентских фракций "Ынтымак" и "Ишеним" в Баткенской области. Об этом сообщается на сайте ЖК.

В повестку совместного выездного заседания включено пять вопросов:

1. Об исполнении Закона "О статусе Баткенской области КР".

2. О ходе восстановительных работ по устранению последствий военного конфликта произошедшего в апреле 2021 года на границе с Таджикистаном и недопущению дальнейших эскалаций.

3. О ситуации на приграничных территориях с Таджикистаном.

4. Об информации относительно некоторых автодорог Ноокатского района Ошской области подлежащих капитальному ремонту.

5. О частоте рейсов прямого авиасообщения по маршруту Бишкек-Исфана-Бишкек.

В качестве докладчика по большинству вопросов выступит полномочный представитель президента в Баткенской области – Абдикарим Алимбаев.

Также приглашены представители министерств: финансов, экономики и коммерции, чрезвычайных ситуаций, труда, социального развития и миграции, транспорта и коммуникаций, обороны и госагентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.


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URL: https://www.vb.kg/413457
Теги:
Баткенская область, Жогорку Кенеш
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