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Создано Молодежное бюро по правам человека

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- Анастасия Карелина
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При аппарате омбудсмена Кыргызской Республики создано Молодежное бюро по правам человека. Об этом сообщает секретариат акыйкатчы.

Организация возникла на основании двухстороннего Меморандума о сотрудничестве института акыйкатчы (омбудсмена) Кыргызской Республики с общественным фондом "Voice of Feedom".

Задачами бюро, молодые активисты которого на волонтерской основе продвигают и защищают права и интересы молодежи Кыргызстана, являются:

- активизация молодых граждан в защиту и продвижение своих прав и интересов на местном и национальном уровнях;

- повышение уровня правовой грамотности среди молодых граждан Кыргызстана;

- активное вовлечение молодых активистов в решение острых социальных проблем в Кыргызстане;

- активное вовлечение молодых активистов в мониторинг соблюдения прав и свобод человека в Кыргызстане;

- развитие потенциала молодых граждан Кыргызстана через обучение, тренинги, семинары и другое.

Планируется, что участники Бюро посредством проведения общественных мероприятий, социологических опросов, анализа исследований с использованием медиа-ресурсов, социальных сетей, видео сюжетов, а также мониторингов, правовых анализов и экспертиз будут содействовать деятельности аппарата омбудсмена в защите прав и свобод человека в Кыргызстане.


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URL: https://www.vb.kg/413463
Теги:
молодежь, омбудсмен, права человека, акыйкатчы
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