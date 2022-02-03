Азиз Аалиев проинспектировал состояние ирригационных объектов

Зампред кабмина Азиз Аалиев проинспектировал состояние ряда ирригационных объектов Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Аалиев ознакомился с проектом строительства второй очереди обводного Чуйского канала (ОЧК-2), а также проектом строительства водохранилища на реке Шамши.

В связи с климатическими изменениями, понижением водности горных источников, стратегическим целевым направлением развития ирригации является повышение обеспеченности водой существующих и ввод новых орошаемых земель, а также строительство аккумулирующих сооружений.

Ввиду возникновения такого природного явления, как маловодие, планируется принятие ряда мероприятий, строительство вышеуказанных проектов. В настоящий момент профильные структуры разрабатывают соответствующую проектно-сметную документацию.

Как отметил Аалиев, с ноября прошлого года кабинет министров увеличил финансирование на проведение ирригационных работ.

"Дополнительно выделен 1 миллиард сомов на ирригацию. В данное время в каждом районе страны ведутся работы по расчистке каналов, подготовке ирригационных сооружений и специальной техники к весенне-полевым работам. Такие ирригационные мероприятия позволят своевременно и в необходимом объеме обеспечить поля сельхозпроизводителей поливной водой. Мы также надеемся, что вопрос полива будет значительно лучше, чем в прошлые годы, когда очистные работы не проводились. Мы уверены, что это правильный подход. Кабинетом министров начат проект по строительству второй очереди обводного Чуйского канала, который позволит доставить воду практически во все уголки Чуйской области", - подчеркнул Азиз Аалиев.

Замглавы кабмина проинспектировал также ход очистки восточного и западного Большого Чуйского канала, где работает спецтехника МЧС.

По итогам поездки профильным государственным органам и местным органам власти дан ряд поручений. Речь идет об ускорении работ по подготовке проектно-сметной документации и других необходимых процедур по строительству водохранилищ с учетом их дальнейшего использования для выработки электроэнергии, а также завершении работ по очистке каналов к началу весенне-полевых работ.