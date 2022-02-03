Список преференциальных приграничных населенных пунктов расширят поэтапно

Список 62 преференциальных приграничных населенных пунктов будет расширяться поэтапно. Об этом стало известно на совещании по реализации Закона КР "О статусе Баткенской области", которое провел первый зампред кабмина Арзыбек Кожошев.

На совещании было отмечено, что в соответствии с принятым законом на всей территории Баткенской области будет действовать особый налоговый и инвестиционный режим. Государственные и муниципальные услуги (медицинские и другие) населению региона будут оказываться на льготных условиях и бесплатно. Будет создан специальный совет по развитию области. А на развитие региона ежегодно будут выделяться 500 миллионов сомов из республиканского бюджета.

Арзыбек Кожошев добавил, что в рамках данного закона кабинетом министров на первом этапе принято решение об утверждении перечня 62 преференциальных приграничных населенных пунктов. Данный перечень не является исчерпывающим, и будет дополнен в рамках закона и с соблюдением всех необходимых процедур.

Он также подчеркнул, что данный перечень был закреплен в рамках другого нормативного правового акта, утвержденного постановлением правительства от 26 июля 2011 года № 145 "О придании особого статуса отдельным приграничным территориям Кыргызской Республики и их развитии".

"В данный перечень вошли не все приграничные села Баткенской области, так как есть специальные условия для их включения. Это требование закона, все три условия должны соответствовать. Мы хотим пересмотреть это решение и уже вторым этапом включить в перечень другие села, нуждающиеся в преференциях. Но в Баткенской области есть села, где социально-экономические показатели на порядок выше. Для них льготы не предусмотрены, но будут предусмотрены другие экономические стимулирующие механизмы. Наша основная цель – укрепить те села, которые находятся на границе, и действительно нуждаются в помощи государства. Сделать все разом не удастся, тем более что за 12 лет существования области ситуация в регионе не из лучших. Самое главное "лед тронулся" - работа началась", - отметил Арзыбек Кожошев.

Первый зампред кабмина говорил также о распределении инвестиционного портфеля и государственных гарантиях по защите вложенных инвестиций.

"Ни для кого не секрет, что привлечь инвестиции в села, где происходят приграничные конфликты, крайне сложно. Инвестиции будут привлекаться по другому принципу. В этом отношении особый статус Баткенской области подразумевает привлечение инвестиций именно в те села, которые находятся не в приграничных зонах. К примеру, инвестиции будут привлекаться в города Кадамжай и Кызыл-Кия, а в 62 селах будут действовать налоговые, земельные преференции и другие виды государственной поддержки. Здесь нужен комплексный и гибкий подход", - сказал Кожоев.

Первое выездное заседание кабинета министров состоится в Баткене уже во второй половине февраля. В связи с этим все изменения нормативных правовых актов по реализации закона должны быть готовы.

"Инвентаризация государственного имущества, трансформация земель, подача питьевой воды, ремонт ирригационных сетей и подготовка к весенне-полевым работам – все эти мероприятия должны быть завершены. В случае, если есть вопросы по ним, надо подготовить подзаконные акты для оперативного рассмотрения на выездном заседании. Баткен должен быть в сердце каждого гражданина Кыргызской Республики. Мы приложим все усилия для того, чтобы все жители региона, которые по каким-то причинам уехали, вернулись домой и жили на родине, внося свой вклад в развитие области", - заключил Кожоев, отметив персональную ответственность руководителей госорганов за исполнение пунктов плана по реализации Закона Кыргызской Республики "О статусе Баткенской области".