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"Кумтор Голд Компани" объвила о покупке электроавтобусов

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- Канат Кожоев
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ЗАО "‎Кумтор Голд Компани" объявило о приеме коммерческих предложений на поставку электрических транспортных средств. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.

Компания намерена приобрести один электрический автобус вместимостью до 53 посадочных мест и два электрических микроавтобуса на 18-20 мест.

Согласно техническим параметрам электротранспорт должен разгоняться до 90 километров в час, работать без подзарядки 500 километров и полностью заряжаться за 6,5 часа и исправно функционировать при температурах -45/+45 градусов Цельсия.

Кроме того, для транспорта планируется также купить три сверхскоростные зарядные станции.


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URL: https://www.vb.kg/413468
Теги:
Кумтор, тендер, Кыргызстан
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