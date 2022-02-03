"Кумтор Голд Компани" объвила о покупке электроавтобусов

ЗАО "‎Кумтор Голд Компани" объявило о приеме коммерческих предложений на поставку электрических транспортных средств. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.

Компания намерена приобрести один электрический автобус вместимостью до 53 посадочных мест и два электрических микроавтобуса на 18-20 мест.

Согласно техническим параметрам электротранспорт должен разгоняться до 90 километров в час, работать без подзарядки 500 километров и полностью заряжаться за 6,5 часа и исправно функционировать при температурах -45/+45 градусов Цельсия.

Кроме того, для транспорта планируется также купить три сверхскоростные зарядные станции.