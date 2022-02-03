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Омурбек Текебаев сегодня собирает своих ближайших сторонников

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- Бакыт Басарбек
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Омурбек Текебаев назначен послом Кыргызстана в Германии. Об этом сообщают СМИ.

Согласно новому закону, глава государства Садыр Жапаров сегодня подписал указ о его назначении без согласования с комитетом Жогорку Кенеша по международным делам, обороне, безопасности и миграции.

Источник из окружения Омурбека Текебаева сообщил редакции vb.kg, что лидер ""Ата Мекена" собирает сегодня всех своих ближайших сторонников в 14.00 часов в своем офисе.

"Возможно, он хочет сделать объявление о своем назначении. Думаю, он согласился на эту должность, иначе президент не стал бы подписывать", - сказал он.

Напомним, в сентябре прошлого года Текебаев заявлял, что отказывается от должности посла КР в Германии.


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URL: https://www.vb.kg/413470
Теги:
Омурбек Текебаев
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