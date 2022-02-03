Аппарат администрации президента в январе сократил расходы на 37 процентов

В январе на расходы администрации президента и подведомственных структур в бюджете заложено 98,3 миллиона сомов. Такие данные опубликовало Министерство финансов.

Расходы аппарата администрация президента составили 30,4 миллиона сомов. Оставшаяся сумма распределена между общехозяйственной деятельностью администрации, резервным фондом, архивом президента и управделами президента.

Отметим, в декабре 2021 года на расходы аппарата администрации заккладывалось 48,1 миллиона сомов, что почти на 37 процентов выше, чем в январе 2022 года.