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Штамм коронавируса "омикрон" гораздо менее опасен для здоровья

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- Айжан Мамбеталиева
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Поэтому есть шанс, что пандемия станет управляемой, похожей на грипп, и уже через несколько месяцев многие страны Евросоюза смогут снять ограничения, хотя полностью попрощаться с коронавирусом не удастся, сказал РИА Новости вирусолог, преподаватель бельгийского университета KU Leuven Марк ван Ранст.

"Омикрон" является большим облегчением: он намного более заразен, однако гораздо менее опасен и смертоносен", - отметил эксперт.

Он также отметил, что намного больше людей заражается им, хотя иногда носители просто распространяют вирус, не чувствуя симптомов болезни.

"Естественный иммунитет, выработанный всеми теми, кто перенес инфекцию в легкой форме, а также большое количество привитых людей, которые не болеют тяжело, превращают пандемию коронавируса в сезонный грипп. Это то, на что мы надеемся. Однако не ждите, что COVID полностью исчезнет", - сказал он.

Вероятность появления новых штаммов COVID все еще высока, считает эксперт. "Земля имеет два полушария, и когда в Северном полушарии ситуация улучшается с приходом весны, в Южном полушарии она ухудшается с приходом осени и зимы", - пояснил он.


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URL: https://www.vb.kg/413472
Теги:
Бельгия, COVID-19, пандемия, COVID, новости мира, в мире
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