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Эльнура Алканова дала дружеский совет главе Минздрава Бейшеналиеву

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- Назгуль Абдыразакова
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Журналист и кандидат в депутаты ЖК Эльнура Алканова сделала видеообращение к министру здравоохранения Алымкадыру Бейшеналиеву в связи с конфликтом последнего с директором Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии Сабырбеком Джумабековым. Ниже приводом обращение Алкановой:

"Уважаемый министр, хочу обратиться к вам, так как вы являетесь опытным хирургом, вас ценят и уважают как опытного врача в медицинских кругах. Больше года вы возглавляете Минздрав Кыргызстана, за все это время вы говорите только об одном и том же, что вам посчастливилось в свое время лечить будущего президента Садыра Жапарова. Это замечательная история, я рада, что рядом с главой государства оказался такой опытный специалист, но прежде чем критиковать доктора, профессора Сабырбека Артисбековича поймите, что есть большая разница между лечением одного человека и лечением не только граждан Кыргызстана, но и жителей СНГ и дай бог ему здоровья, чтобы он лечил всех пациентов во всем мире. Помните, что врачи должны лечить всех, а вам удалось быть личным лекарем президента и теперь будьте пожалуйста лекарем всей страны. Я уверена, что такими высказываниями и таким отношением вы только расстраивайте президента. Уважайте своих врачей, их и так мало, тем более на такую зарплату. Человек, который мог бы уйти в частную клинику, сам себе мог бы устанавливать прайсы. В этой гнусной коррумпированной системе в здравоохранении у него хватает нервов лечить пациентов", - говорит Алканова.

Напомним, что ранее Бейшеналиев во время встречи с коллективом Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии обвинил Джумабекова в том, что тот якобы почти приватизировал медучреждение и пополняет свой кошелек. Сам же Джумабеков считает, что именно строительство новой больницы послужило причиной его противостояния с министром здравоохранения. Он обвинил министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева в попытке сорвать грантовый проект по строительству новой больницы.


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URL: https://www.vb.kg/413476
Теги:
Сабырбек Джумабеков, Алымкадыр Бейшеналиев, Бишкек, Эльнура Алканова, скандал
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Комментарии
СапарБ.
03.02.2022, 14:22

Беда, коль пироги начнет печи сапожник, А сапоги тачать пирожник.

И это не только в здравоохранении. 

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