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Установлены факты коррупции в ГП "Соцсервис"

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- Анастасия Карелина
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Установлены факты коррупции в ГП "Соцсервис". Бывший директор этого государственного предприятия А.А. задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ. Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ.

ГКНБ выявлены факты незаконного присвоения бюджетных средств со стороны государственных предприятий, реализующих проекты "Цифровой Кыргызстан 2019-2023".

В 2020 году ГП "Соцсервис", входящему в структуру Министерства цифрового развития, были выделены денежные средства в сумме 101 миллион 900 тысяч сомов для разработки и внедрения информационных систем для государственных органов, регулирующих социальную сферу. Должностные лица ГП, существующего при Государственном комитете информационных технологий и связи КР (ныне Министерство цифрового развития), вступили в преступный сговор, незаконно вывели бюджетные средства и присвоили себе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 210 часть 4 пункт 1 УК КР ("Присвоение или растрата вверенного имущества"). В ходе расследования полученные данные подтвердились.

Установлено, что большинство информационных систем не были разработаны и внедрены. Государству нанесен многомиллионный ущерб, а реализация стратегически важной государственной программы по цифровой трансформации "Цифровой Кыргызстан 2019-2023" необоснованно затягивается.

2 февраля 2022 года бывший директор ГП "Соцсервис" А.А. задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.

Проводится работа по установлению других причастных к преступлению лиц. Назначены необходимые аудиторские проверки для установления точной суммы ущерба.


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URL: https://www.vb.kg/413478
Теги:
ГКНБ, СИЗО, задержание, коррупция
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