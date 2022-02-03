DeepMind представила нейросеть AlphaCode - она создает код, как программист

DeepMind представила нейросеть AlphaCode - она создает код на уровне программиста. В компании заявили, что протестировали её на конкурсах для программистов - алгоритм вошел в 54 процентов лучших. Об этом сообщает издание DTF.

Компания DeepMind, принадлежащая Alphabet, протестировала систему искусственного интеллекта AlphaCode в конкурсах, где участвуют программисты. Согласно релизу, нейросеть смогла решить задачи среднего уровня и попала в 54 процентов лучших участников.

Конкурсы проводились на платформе Codeforces, куда приходят программисты со всего мира для проверки своих умений. Для решения задач требовались навыки критического мышления, логики, алгоритмизации и кодирования. Чаще всего конкурсантов просят проложить дороги или разместить здания при определённых условиях, а также подобрать выигрышную стратегию для настольной игры.

Всего AlphaCode поучаствовал в 10 тестах. Как отмечает компания, при их решении нейросеть не использовала готовые шаблоны, а генерировала новый код. DeepMind подчеркивает, что это первый случай в истории, когда ИИ смог конкурировать с специалистами среднего уровня.

Компания надеется, что эти результаты помогут в разработке нейросетей, способных генерировать код. Сейчас навыки AlphaCode применимы только в конкурентном программировании, но в DeepMind верят, что в будущем оно станет полностью автоматизированным.