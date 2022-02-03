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На Иссык-Куле милиционер спас молодую девушку, прыгнувшую в озеро (видео)

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- Наталья Крайнова
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В Балыкчы участковый милиции вызволил из озера молодую девушку, которая прыгнула в воду пытаясь покончить с собой, сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

Сообщается, что накануне в ОВД Балыкчы поступило сообщение от местного жителя о странном поведении неизвестной девушки на пирсе озера, которая, по всей видимости, собирается прыгнуть в воду. Сотрудники дежурной части незамедлительно направили на место происшествия ближайшие наряды милиции.

Первым на место происшествия прибыл со своими коллегами участковый уполномоченный милиции Амантур Бакиров. Не теряя времени, он вступил с девушкой в диалог, и стал отговаривать от необдуманного шага. Но, не поддавшая на уговоры девушка прыгнула в холодную воду, сразу же за ней бросился милиционер, чтобы спасти девушку. Он подплыл к ней и вытащил на берег.

После милиционеры оказали девушке первую помощь, а затем ее доставили в больницу. В настоящее время здоровью девушки ничего не угрожает и проводится проверка по данному факту.


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URL: https://www.vb.kg/413489
Теги:
Балыкчы, попытка суицида, Иссык-Куль
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