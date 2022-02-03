Погода
$ 84.67 - 84.90
€ 94.00 - 95.50

В Казахстане еще не решили: строить АЭС или нет

138  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министр энергетики Болат Акчулаков высказался о строительстве атомной электростанции (АЭС) в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

"Строительство АЭС - вопрос очень тонкий, поэтому здесь никаких пока решений нет, будем мы строить или нет. В прогнозном балансе до 2035 года рассматриваются разные вопросы. Вы знаете, что сегодня ввиду того, что ведется зеленая политика, на повестке дня стоят ограничения и так далее, мы не можем расширять генерацию на угле, потому что экологически он не такой чистый", - прокомментировал глава ведомства на онлайн-брифинге в СЦК.

При этом министр отметил, что газ как переходное топливо для использования на генерацию электроэнергии является более чистым, однако и его запасы ограничены.

"Поэтому мы смотрим разные варианты. АЭС - лишь одна из опций, которые могут рассматриваться. Но вопрос этот очень тонкий, он требует очень тонкого максимального изучения, с привлечением общественности в первую очередь. Пока явных решений по строительству станции на каком-то участке в Казахстане нет", - добавил Болат Акчулаков.

Болат Акчулаков стал министром энергетики Казахстана 11 января.

Ранее глава фонда "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев заявлял, что поселок Улкен в Алматинской области больше всего подходит для строительства атомной электростанции.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/413491
Теги:
Казахстан, строительство, энергетика, аэс
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  