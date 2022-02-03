Поместье английского короля выставили на продажу

В Великобритании выставили на продажу дом, в котором жил король Англии Генрих VIII, сообщает Mansion Global.

Стоимость поместья составляет 15 миллионов фунтов стерлингов (20,2 миллиона долларов).

По словам главы офиса Knight Frank в Гилфорде Тима Харрисса, который занимается продажей, дом, расположенный в сельской местности Суррея, существует уже около 1000 лет.

"Местами ему уже 500 лет - вы чувствуете историю, но она не подавляет. Он очень приспособлен для современной семейной жизни, нет ощущения, что ты находишься в музее. Может быть, я необъективен, но я думаю, что это действительно прекрасная атмосфера, прекрасное ощущение", - сказал Харрисс.

По данным Knight Frank, земля на этом месте перешла к Генриху VIII примерно в 1537 году, и он оставил ее для собственного пользования, пока его дочь, королева Мария, не продала собственность своему канцлеру Николасу Хиту, архиепископу Йоркскому, в 1558 году.

В доме есть несколько приемных, столовая, рабочий кабинет, винный погреб и восемь спален, включая главную спальню-люкс с гардеробной. На территории также расположены бассейн, теннисный корт, небольшой сад и конюшня.