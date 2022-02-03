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Замирбека Базарбекова представили коллективу Верховного суда

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- Анастасия Карелина
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Заведующий отделом по взаимодействию с судами и органами прокуратуры администрации президента Медербек Сатыев представил коллективу назначенного на должность председателя Верховного суда Кыргызской Республики Замирбека Базарбекова.

Медербек Сатыев отметил, что согласно Указу президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в соответствии с пунктом 5 части 4 статьи 70 Конституции и частью 1 статьи 20 конституционного Закона "О статусе судей Кыргызской Республики" Базарбеков Замирбек Курамаевич назначен председателем Верховного суда Кыргызской Республики сроком на пять лет.

Сатыев подчеткнул, что глава государства возлагает большие надежды на успешное продолжение судебной реформы.

Новый председатель Верховного суда подтвердил, что приложит усилия для проведения реформы в согласии и единстве с работниками судебной системы.


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URL: https://www.vb.kg/413497
Теги:
Верховный суд, судебная реформа
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